В суде устояло решение об удержании «ЯрГЭТом» неустойки в 24 млн рублей

Второй арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"» из Вологды в удовлетворении иска к АО «ЯрГЭТ» о взыскании 23,6 млн руб., которые ярославское предприятие удержало в качестве неустойки. Об этом сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что между предприятиями 6 июня 2022 года был заключен договор на поставку четырех троллейбусов стоимостью 57 млн руб. Машины в нарушение установленных соглашением сроков были поставлены только в январе 2024 года, в связи с чем «ЯрГЭТ» оплатил на 23,69 млн руб. меньше, считая данную сумму предусмотренной договором неустойкой.

В ноябре 2024 года суд признал законным удержание неустойки, сейчас это решение устояло во Втором арбитражном апелляционном суде.

«Вместо 14 млн руб. за единицу, троллейбусы достались нам чуть более 8 млн руб. за одну единицу»,— пояснил господин Пырлог.

Алла Чижова