Жители Курганской области сдали в банки 1,5 тонны монет

Во время акции «Монетная неделя» в апреле жители Курганской области в банках обменяли на купюры 1,5 т монет. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Центробанка.

В прошлом году курганцы сдали банкам 152 тыс. монет, в этот апрель показатель увеличился до 333 тыс. штук. Обменять наличные средства можно было в 24 отделениях девяти банков региона. Чаще всего во время действия акции зауральцы приносили пяти- и десятирублевые монеты. Всего россияне вернули в оборот более 51 млн монет почти на 242 млн руб.

Виталина Ярховска