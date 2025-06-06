«Павел Дуров мог бы и потратиться на покупку достойных украшений»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему наряд девушки Павла Дурова Юлии Вавиловой на гала-вечере amfAR в Канне оказался неудачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniele Venturelli / Getty Images Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Недавно при поддержке Chopard в Канне прошел гала-вечер благотворительной организации по борьбе со СПИДом amfAR. Это уже многолетняя традиция. Как и то, что на вечер приезжают и наряжаются светские дамы из разных стран мира. В этом году посетила вечер и девушка Павла Дурова, разумеется, вместе с самим Дуровым. И тут началось обсуждение ее нарядов, точнее, очень скромных ювелирных украшений. Пришла она на amfAR в каких-то бриллиантовых пусетах, по размеру подобающих скорее выпускнице старшей школы, и в чем-то, напоминающем просто золотую цепочку на шею. Даже то, что Павел Дуров решил потратить $400 тыс. на покупку своей даме сердца роли в кино, не спасло его от обсуждения того, что он мог бы и потратиться на покупку достойных ювелирных украшений.

Вспомнили и другие редкие украшения, в которых можно было видеть Юлию Вавилову. Миниатюрные, самые недорогие змейки от Bulgari, а также массовая Alhambra от Van Cleef & Arpels. Ничего удивительного, исключительного или заслуживающего внимания. Но тут есть разница. Если днем можно ходить в футболке, джинсах и Apple Watch, то все-таки на вечерах в black tie и white tie есть правила, которые нужно соблюдать. В том числе они касаются украшений, и простецкая цепочка тут хуже, чем просто голая шея. Поэтому даже если Павел Дуров и его девушка Юлия такие экономные, все же существует услуга взять украшения на вечер в аренду. Уверена, та же Каролина Шойфеле из Chopard, учитывая нечастые выходы Дурова в свет, согласилась бы выдать что-нибудь с приличествующим количеством карат.

Анна Минакова