Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о Lada Niva, которая будет выставлена на торгах домом Gooding & Company.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gooding & Company Фото: Gooding & Company

В августе в Калифорнии по уже давней традиции состоится Monterey Car Week — одно из самых знаковых и красивых автомобильных мероприятий не только Америки, но и всего мира. В его рамках будет и знаменитый проезд самых именитых гоночных автомобилей всех времен и народов по трассе Лагуна Сека. Обязательно состоится конкурс элегантности в местечке Пеббл-Бич. Оцениваться будет не только аутентичность столетних Bugatti или Hispano-Suiza, но и то, насколько соответствует эпохе наряд автовладельцев: соломенная шляпа, галстук-бабочка и «вот это вот все».

Современные автомобильные компании часто специально для Monterey Car Week строят эксклюзивные концепт-кары, настолько это мероприятие привлекает внимание прессы, и потому важно для бизнеса. Наконец, в рамках «автомобильной недели» проводится аукцион, поучаствовав в котором можно стать владельцем той или иной культовой машины. Так вот, в этом году впервые одним из лотов станет автомобиль советского производства — это Lada Niva приятного цвета «кофе с молоком» и с черным молдингом по борту. Выпущенный в 1984 году внедорожник оснащен 1,6-литровым 75-сильным двигателем и имеет пробег 44 тыс. км.

Если судить по фотографиям, автомобиль находится в очень хорошем состоянии и не несет на себе следов колхозного или в данном случае скорее фермерского тюнинга. Разве что решетка, прикрывающая фары, неродная. Каким образом автомобиль попал в США и были ли в числе его владельцев известные люди, что обычно повышает цену лота, устроители аукциона не сообщают. А появление среди Ferrari, Jaguar и Mercedes-Benz столь необычного автомобиля представители аукционного дома Gooding & Company объясняют следующим образом: «Сегодня по доступной цене у вас есть возможность приобрести культурный артефакт, часть советской истории 1980-х. Определение коллекционных автомобилей постоянно меняется, и, учитывая элемент ностальгии, эта Niva тоже может стать по-настоящему коллекционной».

Дмитрий Гронский