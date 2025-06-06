Число налогоплательщиков-физлиц на Кубани достигло 6,3 млн человек

В Краснодарском крае насчитывает 6,3 млн налогоплательщиков — физических лиц. За год их число выросло на 6%, сообщил глава регионального управления ФНС Алексей Семенов, выступая на еженедельной планерке в Заксобрании Кубани.

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По его словам, Краснодарский край продолжает лидировать по числу самозанятых. Кроме того, в регионе фиксируется снижение количества предприятий-банкротов. За январь—апрель 2025 года темпы поступлений налогов в бюджет составили 106,8% от плана, добавил господин Семенов.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что в 2024 году в консолидированный бюджет Кубани поступило 520 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. План по доходам перевыполнен почти на 5%.

«Достигнутая динамика — это результат коллективной работы органов власти всех уровней, в том числе деятельности федеральной налоговой службы, направленной на снижение неформальной занятости, легализацию налоговой базы и доходов граждан»,— отметил он.

Также на совещании обсуждалось применение туристического налога, действующего с января 2025 года. Юрий Бурлачко отметил, что у бизнеса и туристов возникают вопросы, касающиеся порядка уплаты и предоставления льгот. Алексей Семенов сообщил, что налоговая служба провела более 1000 разъяснительных мероприятий. На учете состоят 1350 плательщиков, поступления за 5 месяцев составили 309 млн руб.

«Нам необходимо обеспечить поступление бюджетных доходов в запланированных объемах, и здесь важны слаженная командная работа и взаимодействие всех органов власти»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин