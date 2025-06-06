Челябинская область и «Россети» договариваются об инвестициях на 5,8 млрд рублей

Правительство Челябинской области и руководство ПАО «Россети» планируют заключить регуляторное соглашение, определяющее основные условия взаимодействия в 2026-2030 годах. В его рамках возможно дополнительное выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму более 5,8 млрд руб. за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Возможность заключения соглашения и перспективы развития электросетевого комплекса Челябинской области обсудили губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве.

В случае заключения соглашения энергокомпания увеличит ремонтную программу сетевого комплекса для улучшения качества поставляемого потребителям ресурса. «Целевой характер мероприятий по соглашению позволит направить платежи потребителей Челябинской области на реализацию проектов, необходимых региону»,— сообщает пресс-служба правительства региона. В числе ключевых проектов программа повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Челябинской области, мероприятия по повышению надежности схемы электроснабжения Челябинска и Сосновского района с ликвидацией перегруза подстанций 110 кВ «Есаулка» и «Харлуши», а также модернизация магистральной подстанции 500 кВ «Козырево».

По словам Андрея Рюмина, в числе приоритетных направлений раюоты в Челябинской области электроснабжение «знаковых» объектов — метротрамвая и межвузовского кампуса мирового уровня.

«Последние несколько лет мы активно решали вопросы надежности электроснабжения Челябинска и пригородов. Для этого серьезно модернизировали систему управления сетями, ввели новые мощности. Планируем в этом году обеспечить финансирование инвестиционной программы в регионе в объеме 5 млрд руб.»,— сообщил гендиректор ПАО «Россети».