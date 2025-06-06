В Самарской области открыли экотропу с танцующим лесом и ведьминой метлой
Экотропа «Сказочный борок» открылась в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области. Протяженность маршрута составляет три км. Информацию опубликовало региональное министерство туризма.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В познавательном путешествии гости национального парка увидят типичные ландшафты и экосистемы Бузулукского бора, а также ведьмину метлу и танцующий лес, с которыми связаны народные поверья»,— говорится в сообщении.
Кроме того, на маршруте расположена одна из достопримечательностей нацпарка — сосна-«маттерхорн». Она названа по аналогии с вершиной Альп за красоту и пропорции, близкие к совершенным.
Экотропа рассчитана на туристов любого уровня подготовки, включая семьи с детьми, начинающих путешественников и экспертов по охране природы. Вдоль нее установлены информационные аншлаги, указатели и беседки для отдыха.