Ильменский фестиваль, «Кармен» и «На деревню дедушке»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет Ильменский фестиваль авторской музыки, в рамках которого состоится выступление народного артиста Олега Митяева. На концертных площадках выступит поэт Дмитрий Кравченко и исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха на органе. В театрах представят спектакли «Пчелиный рай», «Сердце не камень» и балет «Кармен». На выставках покажут авторские афиши челябинского художника, а в кинотеатрах — фильмы «Артек. Сквозь столетия», «Больше чем футбол» и «На деревню дедушке»

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Олег Митяев во время концерта

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фестивали

В Челябинской области с 6 по 8 июня проходит 49-й Ильменский фестиваль авторской песни. В рамках мероприятия 7 июня на большой сцене в Арт-сквере Челябинска состоится выступление народного артиста РФ Олега Митяева с московской группой «Ирония судьбы». Начало концерта в 19:00. После выступления пройдут награждения лауреатов и дипломантов фестиваля, а также гала-концерт «Связь выступлений» со специальными гостями.

В Арт-сквере до выступления Олега Митяева с 13:30 до 18:00 на сцену также выйдут Дмитрий Обухов, Наталья Кучер, Раиса Нур, Виктор Третьяков и челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко.

Кроме того, 7 июня будут организованы различные мероприятия с 12:00 до 19:00 на сцене в Саду камней. Состоятся выступления артистов авторской песни Светланы Дехтяревой-Перепелкиной, Сергея Крашенинникова, Сергея Пана и Анатолия Киреева, камерного хора Владимира Шереметьева, детский конкурс «Наша смена», мастер-классы, поэтический концерт с чтением стихов Александра Пушкина.

Завершающий концерт Ильменского фестиваля пройдет в парке культуры и отдыха Пласта. В 18:00 там выступит Дмитрий Хмелев. При плохой погоде концерт перенесут в дворец культуры «Октябрь».

Вход на все мероприятия бесплатный.

Концерты

В зале органной и камерной музыки «Родина» 8 июня пройдет концерт «Час органной музыки». Народный артист РФ Владимир Хомяков исполнит на органе композиции Иоаганна Себастьяна Баха. Стоимость билета от 400 до 1 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 13 июня пройдет выступление поэта Дмитрия Кравченко «Бога не видно, но я его вижу». Он приезжает в Челябинск с новой программой и прочитает гостям концерта свои самые известные и новые стихотворения. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

Во Дворце культуры ЧТПЗ 7 июня пройдет премьера спектакля театра «Манекен» — «Пчелиный рай». Это семейный мюзикл, повествующий о том, как пчелы решают перестать трудиться и начинают жить в свое удовольствие. «Улей – это маленькая модель нашего большого мира»,— заявляют авторы спектакля. Стоимость билета 500 руб. 6+

В Новом художественном театре 7 июня представят спектакль «Сердце не камень» на основе одноименной пьесы Александра Островского. Богатый купец решает составить завещание, но не может решить, кому отойдет его состояние — молодой жене, племяннику или бедным. На него также давят родственники, рассказывая о похождениях его супруги, которая на самом деле ведет скромный и затворнический образ жизни, не принимая ухаживаний со стороны. Стоимость билета — 400-600 руб. 16+.

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 8 и 9 июня пройдет премьера балета «Кармен» по мотивам одноименной оперы Жоржа Бизе. Его подготовили челябинские артисты в рамках 16-го международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене развернется сюжет о трагической любви цыганки Кармен и бандита Хозе. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 12+

Выставки

В пространстве «Башня» 13 июня пройдет выставка-перфоманс челябинского художника Сергея Ноусошиала «Печать идет три года». Его портфолио насчитывает более 80 афиш для городских баров и не только. На выставке Сергей Ноусошиал покажет лучшие работы и расскажет, откуда он берет вдохновение и какие смыслы вкладывает в каждую афишу. Стоимость билета 400 руб. 16+

Кино

В челябинских кинотеатрах 12 июня выходит в прокат фильм «Артек. Сквозь столетия». Родители Мити Неверовского, потомка известного генерал-лейтенанта, отправляют мальчика в «Артек» на перевоспитание. Они обеспокоены тем, что сын совсем не уважает своих предков и не ценит историю семьи. Мите в лагере не нравится. Однако он все же мечтает выступить на «Артек-арене» и стать известным артистом. Внезапно он перемещается в прошлое — в 1925 год, где нарушает ход истории, из-за чего самого Мити и лагеря «Артек» может не появиться. Главную роль сыграл Тимофей Попович. 6+

В кинотеатрах Челябинска с 12 июня также появится фильм «Больше чем футбол». Скандальный футбольный тренер Сорокин собирает на Кубок Европы команду из бывших футболистов, переживающих трудные времена: двое находятся под следствием из-за драки, другой переживает громкий развод, а кто-то все еще сидит на скамье запасных из-за характера. В сборную из-за болеющей дочери возвращается главная звезда — Иванов. От побед команды состояние девочки улучшается, из-за чего теперь вся сборная начинает сражаться за жизнь маленькой Даши. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 12 июня можно будет посмотреть фильм «На деревню дедушке». Десятилетнего Владика срочно отправляют в деревню к дедушке, пока его мама находится в командировке. Мальчик мечтает вернуться в город, чтобы принять участие в важном для него IT-конкурсе. Однако дедушка не собирается идти у него на поводу. Каждый из них думает, что сможет обхитрить другого, но в итоге их встреча меняет обоих. Главные роли сыграли Юрий Стоянов и Ярослав Головнев. 6+

Ольга Воробьева