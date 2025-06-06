WSJ: Иран заказал у Китая «тысячи тонн материалов» для баллистических ракет

По данным The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на неназванные осведомленные источники, Иран заказал в Китае значительные объемы химических соединений и компонентов для производства баллистических ракет. Общий вес материалов составляет «тысячи тонн», они могут прибыть в Иран в течение ближайших месяцев.

Газета сообщает, что среди заказанных материалов есть перхлорат аммония, который применяется в качестве окислителя в твердом ракетном топливе и компонентах взрывчатых веществ. По данным WSJ, заказанные объемы этого вещества таковы, что могут быть использованы как топливо для нескольких сотен баллистических ракет.

Ранее в этом году на два иранских судна в Китае погрузили более 1 тыс. тонн перхлората натрия, который также является сильным окислителем. Этот груз был доставлен в Иран уже в феврале—марте, сообщает WSJ со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих морские грузоперевозки. Отмечается, что такого количества перхлората натрия хватит примерно для 260 баллистических ракет малой дальности.

Евгений Хвостик