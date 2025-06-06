В Оренбуржье с начала 2025 года на пожарах погибли 38 человек, включая трех детей

С начала текущего года на территории Оренбургской области на пожарах погибли 38 человек, из которых трое детей. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, еще 53 человека получили травмы, из которых восемь детей. Всего в Оренбуржье зарегистрировано 2711 пожаров.

В качестве основных причин пожара МЧС Оренбургской области указывает неосторожное обращение с огнем (1837 пожаров), нарушение требований безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования (471 пожар).

Руфия Кутляева