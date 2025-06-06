В Краснодарском крае доля заемщиков младше 30 лет снизилась до 27%

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру пользователей микрофинансовых услуг по Краснодарскому краю в разрезе их возраста.

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Доля заемщиков в возрасте до 30 лет по итогам января—мая 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года сократилась с 32,3 до 27,2% (-5,1 п.п.). Одновременно до 53,4% увеличилась доля заемщиков возрастного сегмента 30–39 лет (+6,2 п.п.).

При этом для категории заемщиков младше 30 лет снизились средние одобряемые суммы относительно запрошенных. В январе—мае 2025 года при первом обращении за займом кредиторы в среднем были готовы предоставить им 36,5% от запрошенной суммы, годом ранее этот показатель находился на отметке 40,6%. Сама средняя запрашиваемая сумма в январе—мае 2025 года составила 12,3 тысячи рублей против 11,8 тысячи рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Средний возраст в структуре клиентов МФО увеличивается на фоне ужесточения кредиторами скоринговой политики в связи с макропруденциальным регулированием последних лет. Оно предполагает ограничения на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Наибольшая платежеспособность, как правило, характерна для заемщиков более старшего возраста (30–40 лет), поэтому доля этого возрастного сегмента в общей структуре имеет тенденцию к увеличению».