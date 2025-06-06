Независимые эксперты подтвердили соответствие системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС успешно завершился инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). В ходе него независимые эксперты международного органа по сертификации «ДЭКУЭС» провели всесторонний анализ функционирования и совершенствования СЭМ на НВ АЭС, а также ее соответствие международному стандарту ISO 14001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016.



Фото: Ольга Мартиновы, Управление коммуникаций НВ АЭС

В ходе трехдневной инспекции аудиторы изучили документацию, отчеты и планы 18 подразделений по реализации экологической политики. По итогам инспекционного аудита Нововоронежской АЭС продлили на ещё один год сертификат, подтверждающий соответствие требованиям национального и международного стандартов.

Эксперты отметили сильные стороны НВ АЭС в шести областях — лидерство, компетентность, планирование и управление, готовность к нештатным ситуациям, внешний обмен информацией, внутренний обмен информацией.

«Хочется отметить тщательную подготовку АЭС к аудиту. Предприятие проделало большой объем работы. Здесь работают профессионалы, которые показали вовлеченность в процесс управления экологическими аспектами и обеспечения экологической и радиационной безопасности», - отметила руководитель аудиторской группы «ДЭКУЭС» Елена Ильина.

На регулярной основе специалисты станции и независимые эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды в районе расположения НВ АЭС. Показатели удовлетворяют всем действующим санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям.

В 2024 году Нововоронежская АЭС направила более 60 млн рублей на природоохранные мероприятия. Большое внимание атомщики уделяют модернизации оборудования. Для сохранения баланса ихтиофауны, очищения водоема, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования энергоблока №5 Нововоронежской АЭС в пруд-охладитель выпустили 6 тонн молоди толстолобика. Сотрудники НВ АЭС участвовали в субботниках, конференциях, встречах, презентовали общественности отчет по экологической безопасности НВ АЭС, проводя системную работу по развитию экологического просвещения и формированию у подрастающего поколения и молодежи экологической культуры, этики и ответственного отношения к окружающей среде.