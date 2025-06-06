Убытки компаний Челябинской области выросли за год на 60%

В Челябинской области ухудшилось финансовое состояние организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений). В январе-марте 2025 года прибыль компаний снизилась почти на четверть, а убытки выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

По итогам первого квартала прибыль прибыльных организаций составила 81,4 млрд руб. Годом ранее было 108,4 млрд. Размер убытков убыточных компаний увеличился более, чем на 11 млрд и превысил 29,7 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков за год сократилось на 42,5%, до 51,7 млрд (почти 90 млрд в январе-марте 2024 года).

Доля прибыльных компаний от общего числа действующих в Челябинской области организаций составила 69,5% в марте. В марте прошлого года было 71,2%.

На конец марта 2025 года кредиторская задолженность компаний региона составила 1,49 трлн руб., что на 23,5% больше, чем годом ранее. Просроченный долг вырос почти на 8%, до 54,9 млрд руб. Размер просроченной задолженности по кредитам банков и займам превысил 5,14 млрд (5,04 млрд в марте 2024 года).

Дебиторская задолженность организаций Челябинской области за год выросла на 20% и составила 1,39 трлн руб. на конец марта. Просроченная «дебиторка» увеличилась на 28%, до 76,2 млрд руб.