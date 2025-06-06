В Сочи стартовал первый за 5 лет элитный жилой дом бутикового формата
В Сочи стартовал проект селективной линейки жилой недвижимости — клубный дом «Моретта» (boutique house Moretta) на 93 резиденции в концепции «тихой роскоши». Он расположен в живописном и экологичном районе Центрального Сочи — Мамайке. «Моретта» — первый за пять лет жилой проект элит-класса. Его реализует федеральный девелопер «Неометрия» (входит в Alias Group). Объем инвестиций составит 5,7 млрд рублей.
Клубный дом «Моретта» ФД «Неометрия»
Федеральный девелопер «Неометрия» приступил к реализации флагманского проекта селективной линейки жилой недвижимости — клубного дома «Моретта», расположенного в одном из престижных районов Сочи — Мамайке. По данным аналитиков компании Macon, это первый элитный жилой проект в Сочи за последние пять лет.
Клубный дом будет создан в минималистичной стилистике, где на первый план выходят чистота линий, функциональность и внимание к деталям: фасады выполнены из облицовочных панелей светлых оттенков с медными вставками, формирующими узнаваемый и цельный архитектурный образ. Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало проектное бюро ARCHIVISTA.
«"Моретта" — это уникальный вариант курортной недвижимости элит-класса в Сочи. Первый и единственный в Сочи клубный жилой дом формата boutique house. При этом он ориентирован как на постоянное проживание, так и на гостей города или инвесторов. Дом будет расположен в тихом центре, удаленном от шумных туристических маршрутов, чтобы обеспечить резидентам комфортный уровень тишины и приватности. Каждая деталь окружения — от архитектуры и инженерных решений до панорамного лифта и сервисов — призвана подчеркнуть индивидуальность и статус владельцев резиденций. Создание этого проекта обновит и инфраструктуру района: появятся новые транспортные связи и более удобные пешеходные маршруты»,— рассказала директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.
«Последние годы мы наблюдали интересную тенденцию на черноморском побережье: все проекты элитного и даже бизнес-класса выходили в формате апарт-отелей. В сегменте квартир остался строиться преимущественно комфорт-класс. Даже в Сочи за последние пять лет не вышло ни одного элитного жилого комплекса»,— прокомментировала директор по исследованиям компании MACON Ольга Змиевская.
«Моретта» состоит из двух корпусов «Луна» и «Море», в которых запланированы 93 резиденции уровня коллекционной недвижимости в концепции low-key luxury («тихая роскошь»). В комплексе будут представлены форматы от студий до пентхаусов с личными террасами и выходом на эксплуатируемую кровлю. Площадь квартир варьируется от 22 до 105 кв. м, пентхаусов — от 168 до 245 кв. м в базовой или дизайнерской отделке.
Парковочный коэффициент в «Моретте» станет самым высоким в Сочи и составит 1,8 — всего здесь запланированы машино-места для 173 автомобилей на 93 резиденции. Для собственников будет доступен двухуровневый подземный паркинг на 99 м/м, в том числе с двух- и трехместными семейными парковками, а также 51 наземное парковочное место.
На территории клубного дома площадью около 2 га для резидентов запланированы локации для активного и расслабляющего отдыха: фитнес-центр, лаунж-зона с шезлонгами и барной стойкой, всесезонная релакс-зона с бассейном и джакузи, спа-пространство.
Ландшафтный дизайн от студии L.Buro создан в мультисенсорной концепции, влияющей на все органы чувств: акустический комфорт, циркадное освещение, адиабатическое охлаждение, редкие виды субтропической зелени и уютные террасы. Собственный двор-парк представлен девятью зонами для спокойного и динамичного досуга, для каждой из площадок предусмотрен свой тип натуральных покрытий, оформленных тропическими и вечнозелеными растениями.
Для резидентов клубного дома «Моретта» будет работать ресторан авторской кухни, уютное кафе и несколько камерных офисов. Услуги консьерж-службы будут доступны круглосуточно. Также собственники получат карту привилегий с депозитом и доступом к ивентам для детей и взрослых. По ней можно бронировать яхты и вертолеты для прогулок, выбирать личного тренера и повара, сопровождение на шоппинге, услуги прачечной и химчистки, гувернантки и репетитора.
На прилегающей территории девелопер «Неометрия» также возведет современный детский сад на 155 мест и аутентичный парк площадью 0,5 га, которые впоследствии передадут городу. Общая территория проекта, включая детский сад, превышает 3 га.
Подробнее о проекте по ссылке.
С визуальными материалами по проекту можно ознакомиться по ссылке.
Застройщик ООО СЗ «ЮЭС»
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф
https://neometria.ru
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