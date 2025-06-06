Министр здравоохранения Кузбасса ушел в отставку

Дмитрий Беглов объявил об уходе с должности министра здравоохранения Кемеровской области, которую он занимал с апреля 2022 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Чиновник отметив, что «трудился с самоотдачей, вникая в существующие проблемы, реагируя на каждое обращение и стараясь помочь».

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Фото: Администрация Правительства Кузбасса Дмитрий Беглов

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По словам господина Беглова, за время его работы министром в Кузбассе были отремонтированы и оснащены беспрецедентным количеством современной аппаратуры десятки медицинских учреждений, а также построены новые объекты здравоохранения.

О назначении нового главы ведомства власти не сообщали. На сайте министерства в качестве первого из списка его руководителей указана первый замминистра Елена Зеленина.

Выпускник Кемеровской медакадемии 2006 года Дмитрий Беглов до назначения министром работал главным врачом Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

Игорь Лавренков, Кемерово