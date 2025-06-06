Отбывающему срок экс-главе Федерации бокса Алтайского края отказали в УДО

Алтайский краевой суд сегодня подтвердил законность решения горсуда Рубцовска, который отказал экс-главе региональной федерации бокса Армену Тонояну в условно-досрочном освобождении (УДО). Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация бокса Алтайского края Фото: Федерация бокса Алтайского края

Приговор Армену Тонояну вынесли в августе 2024 года. Согласно версии следствия, по просьбе знакомого бизнесмена он согласился выступить посредником в передаче взятки 37 млн руб. городским чиновникам за продолжение выгодного сотрудничества, а деньги присвоил. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) боксеру назначили 7 лет заключения и штраф в размере 5,3 млн руб. В последующем ему снизили штраф до 1,9 млн руб.

Весной 2025 года адвокат обратился в горсуд с Рубцовска с ходатайством об УДО доверителя, но получил отказ.

Илья Николаев