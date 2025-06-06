За 10 лет ММК направил 110 млрд рублей на улучшение экологии Магнитогорска

Инвестиции Группы ММК в реализацию стратегической инициативы «Чистый город», нацеленной на кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, достигли 110 млрд руб. Изначально поставленные цели программы в части выбросов, сбросов и отходов достигнуты, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин, выступая с докладом «О реализации экологической стратегии ПАО «ММК» на 22-ом Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве.

Как рассказал спикер, по итогам стартовавшей в 2015 году инициативы более чем в 10 раз снижены выбросы веществ 1 и 2 класса опасности; 100% сточных вод используются в оборотной системе водоснабжения, 100% железосодержащих отходов используется в производстве. Ежегодно выполняется озеленение территории города, проводятся рекультивация и мероприятия по сохранению биоразнообразия.

Реализация инвестиционных проектов позволила ММК снизить выбросы загрязняющих веществ на 60,7 тыс. т от уровня 2015 года и к середине 2025 года уменьшить показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) по СанПиН с 26,3 до 10,5 единиц.

«Зеленые» мероприятия, включая строительство новых и модернизацию существующих производственных объектов также были направлены пылеподавление (по итогам 2024 года уловлено 60 тыс. т пыли), газоочистку, сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ, уменьшение выбросов пыли (ожидаемый экологический эффект — почти 1,3 тыс. т в год), снижение сбросов в Магнитогорское водохранилище с основной промышленной площадки (отсутствуют на данный момент).

«С 2015 по 2024 год инвестиции ММК в воздухоохранную и водоохранную деятельность, а также в утилизацию отходов и рекультивацию земель составили 110 млрд. руб. Общий экологический эффект от реализации мероприятий составил более 8 тыс. т в год», — сказал Андрей Черяпкин, добавив, что в Магнитогорске создана современная система экомониторинга и оценки воздействия предприятия на окружающую среду.

ПАО «ММК»