Саратовец и его жена стали фигурантами дела о получении коммерческого подкупа

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о получении коммерческого подкупа (п.п. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ) в отношении представителя фирмы и его супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в сентябре минувшего года фигуранты незаконно потребовали от представителя юрлица, занимающегося продажей алкоголя, 15 тыс. руб. За эти деньги они обещали не уведомлять контрольные и надзорные органы о выявленном факте незаконной продажи спиртного несовершеннолетнему. Фигурантка работает инспектором по актово-претензионной работе.

Ранее следствие возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Его намерены присоединить к новому делу. Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Павел Фролов