Путь к 5G обсудили на совместном заседании ИЦК «Мобильная связь» и «Фиксированная связь»

На конференции «ЦИПР-2025» прошел уже традиционный демодень индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь». На этот раз ключевая тема обсуждения — «Пятое поколение на российском рынке услуг мобильной связи». Сопредседателями заседания стали руководители двух ИЦК — президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и президент «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

В обсуждении повестки заседания приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко, генеральный директор МТС Инесса Галактионова, генеральный директор Т2 Антон Годовиков, директор по связям с государственными органами «МегаФона» Владимир Месропян, директор блока по управлению сетью и региональному техническому развитию «ВымпелКома» (билайн) Александр Григорьев, вице-президент — директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур. Топ-менеджеры крупнейших российских операторов связи представили свое видение технических и экономических перспектив внедрения 5G в стране, а также имеющихся ограничений на этом пути.

Михаил Осеевский, председатель ИЦК «Мобильная связь», президент «Ростелекома»: «Важный результат нашей совместной работы, что за последние три года страна, бизнес и люди не почувствовали изменений — ничего не обвалилось, как кто-то обещал, мы по-прежнему пользуемся привычно высоким качеством связи по очень доступным ценам. Нужно ли нам идти в сети пятого поколения? Безусловно. Ждет ли нас там революция? Нет, не ждет. Нас ждет эволюция, но нам без нее не прожить. Трафик передачи данных по мобильным сетям растет, нагрузка на выделенные операторам частотные диапазоны достигнет предела в перспективе ближайших лет — это волнует и отрасль, и государство. Поэтому важно двигаться к внедрению 5G, чтобы через несколько лет мы не оказались в состоянии деградации наших сетей, когда они будут неспособны справиться с растущими объемами трафика. Нам важно развивать телеком-инфраструктуру таким образом, чтобы она создавала условия для дальнейшей цифровизации страны».

Также на демодне были представлены результаты реализации особо значимых проектов, которые были определены членами ИЦК и получили поддержку институтов развития.

Слайды к выступлениям:

вице-президента — директора по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеси Мамчур ;

; генерального директора Т2 Антона Годовикова ;

; генерального директора МТС Инессы Галактионовой;

директор по связям с государственными органами «МегаФона» Владимира Месропяна.

Видеозапись демодня ИЦК «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» доступна на сайте ЦИПР: https://player.rms.group/1/index.html?hall=0&session=4

https://www.company.rt.ru/