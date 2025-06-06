В челябинском бору обустроят экотропу от вантового моста до Каменного карьера

Государственное бюджетное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» объявило аукцион на обустройство экологической тропы через Челябинский городской бор от вантового моста через реку Миасс до Каменного карьера. Начальная цена контракта составляет 4,3 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику с помощью щебня и дресвы предстоит обустроить около 1 км тропы шириной от 2,5 м до 6,8 м. Путь в том числе будет проходить через болото, где уложат сплошные фундаментные блоки, а на них — дорожную плиту. Кроме того, необходимо установить пять указателей, а также информационные стенды, лавочки и урны (по две штуки). Срок окончания работ — 1 октября 2025 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 11 июня.

Виталина Ярховска