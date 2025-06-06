Саратовский инвалид получил дорогое лекарство благодаря прокуратуре

В Саратовской области инвалиду выдали дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Духовницкого района выяснила, что 65-летняя инвалид по медпоказаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. При этом она не получала в льготном порядке медикамент в течение более полугода.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав и районную больницу обеспечить заявительницу лекарством и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования, женщине выдали медикамент и выплатили 15 тыс. руб.

Павел Фролов