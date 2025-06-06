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В кубанском лагере «Орленок» опровергли информацию о госпитализации детей

Пресс-служба всероссийского детского центра «Орленок» опровергла распространившуюся в соцмедиа информацию о том, что четырех детей госпитализировали из лагеря в Краснодарском крае. Как рассказали «Ъ-Кубань» в лагере, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал в своем Telegram-канале об инциденте, произошедшем в местном лагере, не имеющем отношения к Туапсинскому району.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Несколько воспитанников оздоровительного учреждения «Орленок» в деревне Крутые Луки пожаловались на плохое самочувствие. В лагерь направили медицинских работников.

Четырех детей поместили в центральную районную больницу для обследования и лечения. Врачи осматривают всех воспитанников оздоровительного учреждения. Губернатор Омской области поручил провести комплексную проверку деятельности лагеря «Орленок».

Алина Зорина

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