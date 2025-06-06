Энергетики «Т Плюс» испытают более 2000 км теплосетей в Перми для повышения их надежности в зимний период

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят обязательные гидравлические испытания теплосетей – проверку трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность – во всех районах города Перми. Сейчас в работе находятся сети, по которым зимой тепло подается в 1039 жилых многоквартирных домов.



Энергетики пермских филиалов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждают жителей Перми о необходимости соблюдать осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры во время летних ремонтов. Это касается как пешеходов, так и автомобилистов.

Запрещено парковаться на люках тепловых камер или вблизи мест ремонтов теплопроводов. Это может помешать проведению ремонтных работ и создать опасность для транспортных средств и их владельцев. Нельзя проезжать через места разлива теплоносителя, так как есть риск провала грунта. Категорически запрещено наступать на крышки люков, открывать их и залезать внутрь тепловых камер. Проход через парящие лужи опасен для жизни, поэтому лучше обойти опасное место.

Всего до начала следующего отопительного сезона энергетикам предстоит проверить 2056 км теплосетей. В период со 9 по 10 июня профилактика продолжится в Закамске, а также в центральной части краевой столицы. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Гидравлические испытания проводятся поэтапно во всех районах города Перми. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Приносим горожанам извинения за вынужденные неудобства», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 09.06.2025-13.06.2025

ул. Автозаводская, 3и, 5, 5а, 6, 39, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55;

ул. Ардатовская, 36, 38, 40;

ул. Безымянная, 1;

Бетонный переулок, 2, 4, 5;

ул. Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20;

ул. Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

ул. Маршала Рыбалко, 2а, 37, 39, 41, 41а, 41/1, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49;

ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

ул. Правобережная, 3, 12, 18;

ул. Причальная, 1а, 1д, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;

ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;

ул. Торговая, 11, 20;

ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 31, 31а;

ул. Чистопольская, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Щигровская, 4, 4а, 6, 10, 18а;

ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 14, 15;

ул. Хвойная, 3, 12, 14;

ул. Рощинская, 4, 6, 8;

ул. Яранская, 11;

ул. Уржумская, 2, 3, 4;

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

ул. И. Шишкина, 29, 11

Гидравлические испытания 09.06.2025-23.06.2025

ул. Газеты «Звезда», 33, 35, 42, 42а, 60;

Комсомольский проспект, 44, 46;

ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;

ул. А. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;

ул. А. Швецова, 31а;

ул. Революции, 26, 27, 28, 30;

ул. П. Осипенко, 41а, 43, 44;

ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84;

ул. 25-го Октября, 101, 106, 107;

ул. Екатерининская, 74;

ул. Кавказская, 24а, 24б, 26.

Гидравлические испытания 10.06.2025-24.06.2025

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»