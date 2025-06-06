Пензячка получила 12 лет колонии за убийство шестимесячной девочки

Пензенский областной суд вынес приговор в отношении ранее несудимой 52-летней жительницы региона по уголовному делу об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в июне 2022 года фигурантка находилась в квартире своей подруги с ее тремя маленькими детьми, где они употребляли алкоголь. Вечером мать с дочерью покинули квартиру, а гостья осталась там с двумя девочками в возрасте шести месяцев и двух лет.

В какой-то момент фигурантка большое количество раз ударила шестимесячного ребенка руками и тупыми твердыми предметами. Удары она наносила также по голове. Малышка погибла на месте.

По решению суда фигурантка получила 12 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов