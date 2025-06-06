Андрей Бебуришвили, «Летучий корабль» и «Самозванцы»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят комик Андрей Бебуришвили, пианист Александр Гиндин, а детей и подростков ждет встреча с Steshok, Licarbx, Anjelina и Макаром Давыдовым. В театрах — «Летучий корабль», «Джек», «Хулиган. Исповедь» и «Холодное сердце». В кинотеатрах — четыре премьеры: «Балерина», «Самозванцы», «Жизнь Чака» и «Заклятие. Демон внутри».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Александр Гиндин (справа) после выступления

Фото: Анна Флегонтова / Санкт-Петербургская филармония Пианист Александр Гиндин (справа) после выступления

Фото: Анна Флегонтова / Санкт-Петербургская филармония

Концерты

7 июня в «Тинькофф холле» состоится стендап-концерт Андрея Бебуришвили. Юморист представит уфимской публике новую программу «Уже не тот». Андрей Бебуришвили — резидент Comedy Club, ведущий юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон».

13 июня в ГКЗ «Башкортостан» пианист, преподаватель Московской консерватории Александр Гиндин выступит на концерте симфонической музыки. В программе: Фантазия на темы венгерских народных мелодий, «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром Ференца Листа, сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и симфония №3 Сергея Рахманинова.

Для молодых уфимцев 12 июня в Башгосфилармонии выступят их кумиры с миллионами подписчиков в соцсетях — Steshok, Licarbx, Anjelina и Макар Давыдов. Steshok — юная популярная певица, актриса. Anjelina — певица, телеведущая, артистка индийского происхождения, которая уже успела о себе заявить на российской и зарубежной эстраде. Licarbx — популярная артистка, роблоксер. Макар Давыдов — артист и актер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

9 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета взлетит «Летучий корабль». Добрая и красивая история о любви и счастье будет интересна и понятна как взрослым, так и детям. В сказочной стране развернутся удивительные приключения принцессы Забавы, Вани-трубочиста, Бабок-Ежек, Царя, Водяного, Полкана и всех, кто стремится к мечте... Режиссер-постановщик: Филипп Разенков. В ролях: Альбина Саяхова, Айдар Хайруллин, Андрей Плаксеев и другие.

Зима. У хозяев потерялся любимый пудель Джек. По городу расклеены сотни объявлений, но результата нет... И тогда мать принимает весьма неожиданное решение! Какое? Узнаете, если придете 10 июня в Русский драматический театр на спектакль «Джек». Режиссер: Игорь Черкашин. В ролях: Олег Шумилов, Татьяна Ахроменко, Влада Гудилина и другие.

«Холодное сердце» оттает 10 июня на сцене Молодежного театра. В центре сюжета спектакля история угольщика Петера Мунка, перед которым поднимаются вопросы добра и зла, чести и тщеславия. Человек променял на деньги все: семью, родной дом, радости жизни. Могут ли деньги заменить, радость, счастье, любовь, тепло семейного уюта? В ролях: Эвелина Завричко, Ольга Мусина, Андрей Ганичев, Ренат Фатхиев, Любовь Никитина, Мельсик Петросян и другие.

13 июня театралов и поклонников Сергея Безрукова ждут в Русском драматическом театре на спектакле «Хулиган. Исповедь». Актер примерит на себя образ поэта Сергея Есенина. За два часа перед зрителями пронесется вся жизнь прославленного поэта: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. В ролях: Мария Ефремова, Сергей Безруков, Дмитрий Акимов, Сергей Иванов, Анна Гилунова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Шакуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Сергей Шакуров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы на этой неделе — четыре премьеры.

«Балерина» — новый фильм франшизы «Джон Уик». События разворачиваются между третьей и четвертой частями боевика с участием Киану Ривза. По сюжету фильма талантливая балерина из синдиката наемных убийц «Руска Рома» преследует убийц своего отца. Режиссер: Лен Уайзман. В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн и другие.

В драме «Самозванцы» показаны события октября 1993 года. Влюбленная пара пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, однако оказывается в центре исторических событий. Режиссер: Мария Рейзен. В ролях: Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов и другие.

В «Жизни Чака» происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Режиссер: Майк Флэнаган. В ролях: Майк Флэнаган, Бенджамин Паяк, Чиветель Эджиофор, Джои Шир, Карен Гиллан, Миа Сара, Карл Ламбли и другие.

Поклонников жанра ужасов ждет фильм «Заклятие. Демон внутри». После загадочной смерти отца Каролина часто ссорится с мамой и учителями. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее, и сила которого растет с каждым днем. Режиссеры: Йосси Сага и Джек Сага Кабаби. В ролях: Джиа Хантер, Джек Гулдборн, Элис Култхард, Фернанда Ромеро, Даррен Кларк, Изабель Эренлунд и другие.