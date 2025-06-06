В Ярославле 7-летний ребенок въехал на квадроцикле в «КамАЗ»
В Ярославле в результате ДТП госпитализировали 7-летнего ребенка-водителя квадроцикла и его 17-летнего пассажира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
5 июня в 18:51 на улице Сусанина 7-летний ребенок, управляя квадроциклом, въехал в припаркованный «КамАЗ». В результате его и пассажира увезли в больницу. Как отметили в ГАИ, оба передвигались без мотошлемов.
«Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов»,— обратились в ГАИ.