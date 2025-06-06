В Армавире осудят жительницу, обвиняемую в покушении на убийство своего ребенка

Прокуратура Армавира передала в суд уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города, обвиняемой в покушении на убийство собственного ребенка. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, женщине вменяется ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего, совершенное с умыслом и не доведенное до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел утром 15 февраля 2025 года. В период между 7 и 9 часами, на фоне возникшего конфликта с 5-летним сыном, обвиняемая нанесла ему колющий удар в грудную клетку. Ребенок потерял сознание. Лишь спустя более двух часов мать вызвала медицинскую помощь, благодаря которой жизнь мальчика была спасена.

Органами предварительного расследования женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы расследования собраны территориальным подразделением СКР по Краснодарскому краю. В случае признания вины, подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Вячеслав Рыжков