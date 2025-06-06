Директор пензенского лесничества пойдет под суд за получение взятки

Лопатинский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении ранее несудимого 49-летнего директора ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в марте текущего года фигурант получил от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. руб. за беспрепятственное незаконное извлечение из почвы последним липы и транспортировки этих деревьев с территории Камешкирско-Лопатинского лесничества. Директор признал вину.

Прокуратура Камешкирского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов