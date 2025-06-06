В Сочи тестируют ИИ на контейнерных мусорных площадках

В Сочи приступили к апробации пилотной цифровой системы контроля в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках проекта, как сообщили в пресс-службе администрации города, на 15 контейнерных площадках, расположенных в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, устанавливаются нейросетевые модули для мониторинга заполненности баков, фиксации нарушений при их использовании и автоматизированной корректировки маршрутов мусоровозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предполагается, что внедрение технологии позволит повысить эффективность логистики, сократить количество нарушений, включая несанкционированный сброс отходов и блокировку подъездов, а также снизить объем обращений со стороны жителей.

В 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры в Сочи было заменено свыше 3,5 тыс. контейнеров, что составляет половину от общего числа, и проведен ремонт 240 площадок. В городе также функционирует мусоросортировочный комплекс на улице Водораздельной, рассчитанный на переработку до 240 тыс. тонн отходов в год.

Вячеслав Рыжков