В Кургане будут судить адвоката за фальсификацию доказательств

В Курганской области завершено расследование уголовного дела 61-летнего адвоката, обвиняемого в фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Курганский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в октябре 2024 года адвокат, представляя интересы осужденного на 18 лет лишения свободы за убийство и разбой (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 162 УК РФ), направил ходатайство об условно-досрочном освобождении. В обоснование заявления защитник предоставил в суд расписку потерпевшего о возмещении причиненного ему ущерба, но фактически никакие выплаты от преступника он не получал, считает следствие.

Этот факт выявила прокуратура во время проверки законности решения об УДО. Впоследствии условно-досрочное освобождение отменил апелляционный суд.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, адвокат не признал вину в фальсификации доказательств.