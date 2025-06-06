В Верховный суд Татарстана направили для рассмотрения уголовное дело по факту драки, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд Татарстана рассмотрит дело о драке с погибшим в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Верховный суд Татарстана рассмотрит дело о драке с погибшим в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, драка произошла 3 июня 2024 года рядом с домом № 11 на ул. Ноксинский спуск. Два фигуранта, действуя по предварительному сговору, напали на трех мужчин. В результате драки один человек погиб и двое пострадали.

Фигуранты отрицают свою вину. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Диана Соловьёва