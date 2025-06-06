В пензенской Тамале убрали свалки по требованию прокуратуры

В р. п. Тамала Пензенской области ликвидировали несанкционированные свалки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращениям местных жителей прокуратура выяснила, что на улицах Молодежная, Чапаева и Лермонтова указанного поселка образовались несанкционированные свалки. К их возникновению привело ненадлежащее содержание администрацией населенного пункта контейнерных площадок и мест складирования ТБО.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе местной администрации. В итоге свалки были убраны, виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов