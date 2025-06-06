Россельхознадзор обнаружил патогенные бактерии в пельменях «Сибирского гурмана»

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило бактерии Listeria monocytogenes в пельменях «Фирменный рецепт» торговой марки «Для любимых мужчин» производства ООО «Сибирский гурман-Новосибирск». Обнаруженные бактерии вызывают опасное инфекционное заболевание листериоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По результатам анализа установлено, что в период с 28.02.2025 по 19.05.2025 в адреса двадцати хозяйствующих субъектов республики поступила указанная мясная продукция в объеме 475 кг. Производственные сертификаты на продукцию были аннулированы»,— сообщили в ведомстве.

ООО «Сибирский гурман-Новосибирск» зарегистрировано в 2004 году. Согласно данным сайта «Сибирского гурмана», новосибирская компания — один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в России. Производственная мощность составляет 40 тыс. тонн продукции в год. По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 8,18 млрд руб. (+27%), чистая прибыль — 600,8 млн руб. (+22%).

Михаил Кичанов