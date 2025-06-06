Рыбак ранен при атаке беспилотника в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке БПЛА в регионе. Беспилотник нанес удар вблизи населенного пункта под Суджей, ранен один человек.

По словам главы области, «вражеский FPV-дрон совершил атаку на рыбака», который находился на водоеме вблизи села Мартыновка. Мужчина получил множественные травмы обеих ног. Пострадавшего госпитализировали.

Накануне вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате погибла 32-летняя женщина. Сегодня губернатор сообщил об увеличении числа погибших: врачам не удалось спасти 83-летнюю женщину, госпитализированную в тяжелом состоянии после обстрела. Вся необходимая помощь семьям погибших будет оказана, заверил господин Хинштейн.

Удар ВСУ пришелся по многоквартирному и частным домам Рыльска. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе повреждены еще несколько жилых построек, также выбиты окна неработающего хлебозавода. Шесть человек получили ранения.