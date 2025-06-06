Кабмин принял стратегию развития северо-востока Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил стратегию социально-экономического развития северо-восточных районов РБ до 2030 года, а также меры по ее реализации. Документ был представлен для обсуждений еще осенью 2024 года.

В стратегии оценивается нынешнее социально-экономическое и демографическое положение восьми районов, а также их потенциал. Кроме того, в документе прописаны пути развития микрорегиона и предложены механизмы для достижения целевых показателей.

На сегодняшний день, говорится в стратегии, северо-восток Башкирии отстает по основным социально-экономическим показателям от среднереспубликанского уровня. Кроме того, авторы указывают на ускоряющуюся депопуляцию территории.

В числе негативных факторов называются низкие доходы населения, неразвитая логистика, отсутствие крупной промышленности, неудовлетворительное состояние основных фондов в сельском хозяйстве. Конкурентным преимуществом северо-восточных районов кабмин видит их экологическую безопасность, большие запасы лесов и стройматериалов, соседство с Челябинской и Свердловской областями и Пермским краем, возможности для туризма и сельского хозяйства.

Приоритетами для северо-восточных районов должны стать развитие человеческого капитала, устойчивый рост реального сектора экономики, эффективное использование ресурсов и совершенствование управления, считают в правительстве.

Ответственным за исполнение стратегии назначено министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

Идэль Гумеров