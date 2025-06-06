Целое лето надежного интернета

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

«Ростелеком» запустил специальное предложение для малых и средних предприятий (МСП): в течение лета новые клиенты — владельцы бизнеса могут подключить услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скидкой 50%. Это позволит предпринимателям на выгодных условиях обеспечить свой бизнес стабильным интернетом со скоростью 100 Мбит/с, чтобы сохранять эффективность и качество сервиса даже в периоды сбоев в работе мобильного интернета. Кроме того, предложение поможет сократит расходы на связь в период повышенной деловой активности.

Летний сезон традиционно сопровождается ростом нагрузки в таких сферах, как торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, где работают в основном микро-, малые и средние предприятия. Особенно уязвимыми к перебоям в работе интернета оказываются представители малого бизнеса в ретейле и сфере быстрого питания. Ограниченный бюджет и небольшие торговые площади часто не позволяют им инвестировать в дорогостоящее техническое оснащение и инфраструктуру, поэтому доступ к надежному интернету для таких предпринимателей критически важен.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов «Ростелекома»:

«Надежный интернет становится основой всех ключевых бизнес-процессов — от управления продажами и операционной деятельности до коммуникаций с командой и клиентами. Мы тщательно анализируем вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и понимаем, насколько критически важна для них стабильность интернет-доступа. Специальное предложение ”Ростелекома” поможет малому и среднему бизнесу без дополнительных затрат сохранить фокус на главном — обеспечении непрерывности процессов, безопасности операций и заботе о клиентах, что особенно важно в период высокой деловой активности».

Интернет для бизнеса от «Ростелекома» — надежное решение для предпринимателей, которое обеспечивает высокую скорость, безопасность и защиту от перегрузок и сбоев. Специальное предложение действует до 31 августа 2025 года для всех регионов России, кроме Дальнего Востока. Подробная информация опубликована на сайте компании.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане