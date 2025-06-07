Мэрия подала новый иск к владельцу ТЦ в центре Перми

Департамент земельных отношений города обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к ООО «Траст-Центр». Общество владеет двухэтажным зданием по улице Ленина, 66. Сейчас там располагается кафе «Центр плова», а также продуктовый магазин и салон цветов. Как следует из материалов дела, структура администрации требует обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона. Департамент также обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия относительно участка. 2 июня в удовлетворении заявления было отказано, поскольку департамент не доказал необходимость таких мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «Траст-Центр» зарегистрировано в Перми в 1999 году, компания занимается управлением собственным и арендованным имуществом. По итогам 2024 года общество отчиталось о прибыли чуть больше 1 млн руб. С 11 декабря текущего года единственным владельцем «Траст-центра» является Сергей Турышев.

C конца прошлого года арбитражный суд рассматривает еще одно заявление департамента к ООО. Администрация требует снести здание по ул. Ленина, 66. В мэрии полагают, что оно является самовольной постройкой. В рамках спора назначена комплексная судебная экспертиза, срок ее проведения продлен до конца ноября текущего года. Производство по делу приостановлено.