В Энгельсе не выявили превышений концентрации вредных веществ после атаки БПЛА

Специалисты Роспотребнадзора к настоящему времени не обнаружили превышений концентрации вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса Саратовской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Сотрудники надзорного ведомства продолжают мониторинг состояния воздуха. Специалисты будут отбирать пробы, пока возгорание на промышленном объекте полностью не ликвидируют.

Напомним, сегодня, 6 июня, БПЛА сил киевского режима вновь атаковали Энгельс. В результате был поврежден жилой многоквартирный дом на ул. Тельмана. Также произошло возгорание на одном из промышленных предприятий города. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Павел Фролов