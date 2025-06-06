Трех сотрудников ГИБДД и эвакуаторщиков задержали в Новосибирске за взятки

В Новосибирске правоохранители задержали трех инспекторов ГИБДД и пять сотрудников эвакуационной службы. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, представители ГИБДД с января по март 2025 года не привлекали к ответственности водителей, нарушивших правила парковки.

Они согласовывали с сотрудниками эвакуационной службы возможность не эвакуировать автомобили, за что получали вознаграждения от владельцев машин.

Александра Стрелкова