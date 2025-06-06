В Переславле возбуждено дело о халатности из-за отключений тепла зимой

Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) возбуждено по результатам проверки переславской прокуратуры, выявившей неоднократные отключения отопления зимой. Об этом сообщили в межрайонной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В ходе проверки надзорное ведомство выявило, что в отопительный период 2024-2025 из-за бездействия по устранению аварий на сетях 25 декабря и 6 января остановилась котельная ООО «Рэнсом», которая обеспечивает теплом большую часть Переславля-Залесского.

Котельную «Рэнсом» обслуживает ООО «Городские коммунальные сети», которое является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и единой теплоснабжающей организацией в Переславле-Залесском. Концессионное соглашение с ней заключено в начале 2023 года на 25 лет.

«В результате чего более 25 тыс. жителей Переславля-Залесского, 14 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 государственное медицинское учреждение оставались без отопления на протяжении 4 часов (период отключения котельной ООО «Рэнсом»), и в течении 3-4 дней после восстановления работы котельной до полного нормативного восстановления теплоснабжения»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова