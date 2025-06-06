Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на полицейских в Ставрополе
Глава СК запросил отчет о противодействии силовикам в Ставрополе
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в Ставрополе, где группа мужчин оказала сопротивление полицейским при задержании правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В интернете распространилось видео, на котором зафиксировано противодействие нескольких человек сотрудникам полиции в краевом центре. Силовики в тот момент проводили арест нарушителя.
Следственные органы СК по Ставропольскому краю начали доследственную проверку по статье 318 Уголовного кодекса. Данная норма предусматривает ответственность за применение насилия к представителю власти при исполнении служебных обязанностей.
Александр Бастрыкин направил запрос исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Владимиру Хорольскому с требованием предоставить информацию о ходе расследования и выявленных фактах.