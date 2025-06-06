Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на полицейских в Ставрополе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в Ставрополе, где группа мужчин оказала сопротивление полицейским при задержании правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В интернете распространилось видео, на котором зафиксировано противодействие нескольких человек сотрудникам полиции в краевом центре. Силовики в тот момент проводили арест нарушителя.

Следственные органы СК по Ставропольскому краю начали доследственную проверку по статье 318 Уголовного кодекса. Данная норма предусматривает ответственность за применение насилия к представителю власти при исполнении служебных обязанностей.

Александр Бастрыкин направил запрос исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону Владимиру Хорольскому с требованием предоставить информацию о ходе расследования и выявленных фактах.

Николай Аксенов