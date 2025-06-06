Новосибирским охотникам выдано рекордное число электронных лицензий

В ходе весеннего сезона в Новосибирской области охотникам было выдано более 5 тыс. разрешений на добычу водоплавающих птиц, их них 4,3 тыс. (83%) — электронных. Об этом сообщило минприроды региона, отметив, что мобильное приложение разработано областным министерством цифрового развития и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

«В этот сезон новосибирские охотники получили рекордное количество электронных разрешений на добычу водоплавающей дичи. В прошлом году показатель составлял 69%»,— констатирует глава минцифры Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирская область стала первым регионом страны, где внедрены электронные разрешения на отстрел водоплавающих птиц.

Михаил Кичанов