Новосибирским охотникам выдано рекордное число электронных лицензий
В ходе весеннего сезона в Новосибирской области охотникам было выдано более 5 тыс. разрешений на добычу водоплавающих птиц, их них 4,3 тыс. (83%) — электронных. Об этом сообщило минприроды региона, отметив, что мобильное приложение разработано областным министерством цифрового развития и связи.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
«В этот сезон новосибирские охотники получили рекордное количество электронных разрешений на добычу водоплавающей дичи. В прошлом году показатель составлял 69%»,— констатирует глава минцифры Новосибирской области Сергей Цукарь.
Новосибирская область стала первым регионом страны, где внедрены электронные разрешения на отстрел водоплавающих птиц.