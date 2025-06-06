Северная магистраль признана лучшей в I квартале 2025 года среди 16 российских железных дорог

Северная железная дорога стала лучшей среди магистралей ОАО «РЖД» по итогам работы в первом квартале 2025 года. 5 июня в Ярославле состоялось награждение коллектива железной дороги за достигнутый результат. С победой в сетевом соревновании коллектив СЖД поздравил заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев, который находится на магистрали с рабочим визитом. Он вручил свидетельство о присвоении СЖД первого места среди 16 железных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Северная дорога демонстрирует достойные результаты по всем направлениям деятельности. На наиболее востребованных маршрутах назначены новые поезда, включая поезд до Кисловодска, увеличено число рейсов поездов «Ласточка». В пригородном сообщении в Ярославской области реализуется модель единого городского тарифа. Активно развивается железнодорожный туризм. Ставка на новые грузовые сервисы дает заметные результаты, например, увеличены объемы перевозок в грузовых экспрессах, в том числе для малого и среднего предпринимательства», – рассказал Валерий Танаев.

При определении магистралей-лидеров учитывается большое количество показателей работы, на основе которых составляется рейтинг. В рейтинговой оценке учтены состояние железнодорожного пути, выполнение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие случаев нарушений безопасности движения, надежность работы и производительность техники. В I квартале на Северной железной дороге погружено свыше 13,5 млн тонн грузов, отправлено 2,9 млн пассажиров.

«Победа – это высокая, но заслуженная оценка нашей работы, вызов на перспективу. Уверен, что первое место послужит хорошим импульсом для сохранения набранного темпа и достижения всех поставленных целей», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов. Начальник дороги поблагодарил за сотрудничество и готовность к диалогу руководителей субъектов Российской Федерации, благодаря взаимодействию с которыми развивается сфера услуг пассажирам и железнодорожные грузоперевозки для местной промышленности.

По видеосвязи и лично железнодорожников Северной магистрали поздравили главы и представители регионов, на территории которых работает дорога: Костромской, Ивановской, Архангельской, Ярославской областей.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил важность реализованных в регионе проектов скоростного сообщения с Москвой и развития пригородной железнодорожной сети. Первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев обратил внимание на рост грузоперевозок через морской порт Архангельска, поблагодарил компанию «РЖД» за проведение патриотических акций в регионе. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков среди ключевых проектов компании «РЖД» назвал реконструкцию вокзалов Кострома и Нерехта, развитие скоростного сообщения поездами «Ласточка», сотрудничество в организации пригородных перевозок. Знаковыми проектами для Ярославской области, по словам заместителя председателя правительства региона Романа Душко, стали строительство вокзала и развитие железнодорожного сообщения в Переславле-Залесском, запуск «Электрички болельщиков», строительство современного Дома отдыха локомотивных бригад в Данилове.

5 июня награды по итогам первого квартала получили также коллективы отдельных подразделений холдинга РЖД на территории Северной магистрали. Это предприятия, признанные лидерами среди аналогичных структур: дирекции управления движением, по тепловодоснабжению, снабжению, станции Ярославль-Главный, Лоста, локомотивное депо Череповец, ярославские дистанции пути и электроснабжения, Путевая машинная станция Няндома, дистанция гражданских сооружений Исакогорка, грузовой терминал Сыктывкар, а также Ярославский информационно-вычислительный центр.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога