В Челябинскую область за два дня запретили ввоз 76 т ягод, фруктов и овощей

Уральское управление Россельхознадзора 3 и 4 июня запретило ввоз 76 т растительной продукции в Челябинскую область из-за нарушений. Перевозчикам грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала инспекторы не пропустили машину из Казахстана с 40 т белокочанной капусты. Овощи направлялись в Челябинскую область и Красноярский край. Товар перевозился навалом, без ящиков.

Кроме того, аудиторы остановили две машины из Киргизии и Казахстана, которые перевозили абрикосы с черешней. Вес партий составил 40 т и 18,8 т соответственно. Первая машина следовала в Челябинск, а вторая — в Екатеринбург. Причиной запрета на ввоз стало отсутствие маркировки о месте происхождения продукции.

Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении перевозчиков. Им может грозить штраф в размере до 10 тыс. руб.

Ольга Воробьева