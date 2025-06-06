Два подростка пострадали в ДТП на мотоцикле в Предгорном округе

В станице Суворовская Предгорного округа два подростка госпитализированы после того, как 15-летний водитель мотоцикла потерял управление и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Несовершеннолетний управлял мотоциклом с 14-летним пассажиром, когда выбрал скорость, не позволявшую контролировать движение. Транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с опорой ЛЭП»,— следует из сообщения.

На момент происшествия подростки были в защитных шлемах. Водитель не имел прав управления в силу возраста. Мотоцикл принадлежал родственнику одного из пострадавших.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Николай Аксенов