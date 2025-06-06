Саратовец получил штраф в 100 тыс. по делу о даче взятки должностному лицу

В Саратове вынесли приговор в отношении 51-летнего местного жителя по уголовному делу о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в октябре 2021 года фигурант с целью получения водительского удостоверения передал через посредника взятку в размере 30 тыс. руб. должностному лицу РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову на территории областного центра. За эти деньги последнему предстояло посодействовать в успешной сдаче практического экзамена на право управления транспортом.

Фигурант признал вину, раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал его на 100 тыс. руб.

Павел Фролов