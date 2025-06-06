Донские аграрии готовы к сбору урожая

Аграрии в Ростовской области готовы к началу уборочной кампании. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что основные работы начнутся во второй половине июня. Основная задача — получение максимальной урожайности с каждого засеянного гектара. Всего предстоит убрать порядка 3,2 млн гектаров ранних зерновых культур.

На развитие отрасли растениеводства в этом году выделили около 2,3 млрд руб. Аграриям уже направили более 1,4 млрд руб., что составляет 62,1% от лимита. Кроме того, выдали 12,5 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Это в три раза больше показателей 2024 года.

Мария Хоперская