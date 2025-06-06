40% опрошенных жителей Казани предпочитают окрошку на квасе

По данным опроса, 4 из 10 жителей Казани предпочитают добавлять в окрошку квас в качестве заправки. Окрошке на кефире отдают предпочтение 20% казанцев. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

В качестве заправок к окрошке опрошенные также называли майонез, воду с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минералку, молочную сыворотку, айран, тан и даже пиво. 22% опрошенных жителей Казани рассказали, что не любят окрошку.

Мужчины немного чаще женщин выбирали окрошку на квасе. В то же время среди жительниц Казани предпочтение больше отдавали заправке на кефире.

По данным опроса, опрошенным старшего возраста больше нравится холодная окрошка и на квасе, и на кефире. Около 30% казанцев до 35 лет вообще не любят окрошку.

Диана Соловьёва