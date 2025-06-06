Качество воды на ярославских пляжах не соответствует нормативам

Качество воды на трех официальных пляжах в Ярославле не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе официальными признаны пляжи Заволжский на Тверицкой набережной и Дзержинский на Первой Норской, а также в парке Подзеленье. 19 и 26 мая специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» отобрали пробы воды в Волге и Которосли.

«Согласно результатам лабораторных исследований проб воды, качество воды водных объектов в местах купания не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться на данных пляжах»,— сообщили в управлении.

Властям ведомство рекомендовало установить запрещающие аншлаги.

Алла Чижова