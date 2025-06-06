В Саратове на ремонт плитки на Волжской потратят 72 млн рублей

На замену плитки на ул. Волжская в Саратове власти готовы потратить 72,2 млн руб. Соответствующий аукцион объявила администрация района.

Заявки принимаются до 16 июня. Подрядчика выберут 17 июня. Ему предстоит отремонтировать плитку на участке от ул. Некрасова до ул. Октябрьская. Эти работы нужно выполнить до 1 сентября.

Согласно документации, плитка толщиной 8 см и размерами 50 на 50 см должна быть выполнена из гранита Камбулатовского месторождения. Речь идет о долговечном материале с высокой износостойкостью, добываемом на Южном Урале.

Павел Фролов